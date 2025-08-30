Inter, per Taremi l’Olympiacos è nettamente in vantaggio sul Lione

Le ultime su Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter: su di lui Olympiacos e Lione, con la prima davanti all’altra

Continua il pressing dall’Europa per Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter.

Come raccontanto in questi giorni, sul giocatore iraniano si sono informate diverse formazioni in questa sessione di calciomercato.

Allo stato attuale sono l’Olympique Lione (squadra francese) e l’Olympiacos (formazione greca) le due che si stanno concentrando maggiormente sul calciatore.

La seconda è nettamente in vantaggio sulla prima, dopo aver trovato anche l’accordo con i nerazzurri nelle scorse ore.