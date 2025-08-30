Inter, in chiusura Taremi all’Olympiakos

L’attaccante dell’Inter, Mehdi Taremi, è vicino all’Olympiakos: mancano solo le firme per il calciatore iraniano

Come avevamo anticipato e raccontato nel corso di questi giorni, Mehdi Taremi è a un passo dall’Olympiakos.

Il giocatore dell’Inter sta risolvendo tutti gli ultimi dettagli contrattuali prima di volare verso la Grecia.

Mancano solo le firme, con l’iraniano che è ormai prossimo a vestire la maglia del club greco.

Superata dunque la concorrenza del Lione, che stava spingendo per provare a prendere il calciatore. L’operazione, tra risparmio sul contratto e trasferimento, avrà un valore di circa 10 milioni di euro.