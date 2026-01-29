Inter e Modena più vicini per Massolin: non c’è ancora accordo totale
I nerazzurri e i gialloblù sono più vicini per il centrocampista francese ma non c’è ancora accordo totale
L’Inter e il Modena sono più vicini per Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002.
Il numero 17 gialloblù, arrivato in Italia durante il mercato estivo, ha stupito in questa prima parte di stagione, tanto che molte squadre hanno messo gli occhi su di lui.
Infatti, come raccontato negli scorsi giorni, già Udinese, PSV Eindhoven e Villarreal avevano mostrato interesse per lui.
In caso si accordo il giocatore rimarrebbe comunque a Modena fino fine stagione.