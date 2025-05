Inter, sempre più vicino l’accordo con l’OM per Luis Henrique

La trattativa non è ancora conclusa ma il club neroazzurro vuole sistemare gli ultimi dettagli

Luis Henrique è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. L’accordo con l’OM è un passo.

I neroazzurri sono saliti a una cifra pari a 22 milioni più bonus: la differenza tra le parti, di 2 milioni circa, è minima.

Nonostante tutto, però, la trattativa non è ancora conclusa e per questo c’è il rischio di un possibile inserimento di altri club interessati al calciatore.

L’Inter, però, vuole sistemare gli ultimi dettagli e chiudere la trattativa in tempo per portare il giocatore al Mondiale per Club.