Inter, nuovo incontro con l’OM per Luis Henrique

Inter e Olympique Marsiglia si incontreranno a breve per trattare Luis Henrique

L’Inter continua a spingere per trovare l’accordo finale con il Marsiglia per Luis Henrique, esterno destro brasiliano.

Il club nerazzurro ha in programma in questi giorni un nuovo incontro con la dirigenza dell’OM per portare avanti la trattativa e provare a limare in breve tempo la distanza economica tra le parti.

Luis Henrique ha già raggiunto un accordo con l’Inter sui termini personali del contratto e attende sviluppi dalla trattativa tra club.

Queste le cifre che potrebbero portare a un accordo definitivo.

Inter-OM, previsto un nuovo incontro: i dettagli

Attualmente, l’Inter è arrivata a una cifra pari a 25 milioni di euro (inclusi i bonus). Il club francese rimane fermo alla richiesta di 30 milioni.

L’incontro servirà proprio per provare a colmare la distanza e per cercare l’accordo definitivo.