Le ultime

L’Inter aspetterà Lookman ancora per qualche giorno: come detto, il giocatore non è a Bergamo e non si è presentato agli allenamenti.

Allo stato attuale, l’Inter attenderà una settimana (al massimo 10 giorni).

In caso di mancato affondo, si inizierà a virare su altri profili: in lista ci sono Sancho, Nkuku, Nusa e Garnacho.

Fuori dalla lista Nico Gonzalez.