Inter, Jakirovic ha salutato la Dinamo Zagabria: le cifre dell’operazione

L’Inter si prepara ad accogliere Leon Jakirovic, difensore croato della Dinamo Zagabria: le cifre dell’affare

Leon Jakirovic ha salutato nella giornata di mercoledì 21 gennaio i suoi compagni alla Dinamo Zagabria e può arrivare già giovedì 22 gennaio a Milano.

Il difensore croato sarà un nuovo giocatore dell’Inter per 2 milioni e 500 mila euro più altrettanti milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore della Dinamo Zagabria.

La firma è attesa dopo le visite mediche di rito, poi arriverà anche l’ufficialità da parte del club nerazzurro.

Il giovane classe 2008, ben dotato fisicamente grazie al suo metro e novanta circa di altezza, può ricoprire più ruoli in difesa. Già diverse le presenze collezionate con le giovanili della nazionale croata.