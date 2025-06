Inter, contatti con gli entourage di Fabregas e De Zerbi: gli allenatori chiedono garanzie

All’Inter proseguono le valutazioni per la panchina in attesa della decisione di Inzaghi. I nerazzurri in contatto con Fabregas e De Zerbi

L’Inter è al lavoro in previsione del possibile addio di Simone Inzaghi. Martedì 7 giugno la dirigenza nerazzurra incontrerà l’ex Lazio per stabilire se continuare insieme o separare le strade. Intanto, la società ha contattato Cesc Fabregas e Roberto De Zerbi.

L’allenatore spagnolo ascolterà la proposta dell’Inter ma per accettarla e lasciare Como serviranno ampie garanzie sulla costruzione di una squadra rivoluzionata e plasmata a immagine e somiglianza del gioco di Fabregas. Vista la sinergia tra il Como e l’allenatore, la società biancazzurra spera che lo spagnolo resti al “Sinigaglia” almeno un altro anno.

Per De Zerbi vale lo stesso discorso. L’allenatore del Marsiglia vuole certezze sul rinnovamento della rosa. A differenza di Fabregas, però, l’ex Brighton ha una clausola che potrebbe agevolare il trasferimento sulla panchina nerazzurra. Inoltre, De Zerbi vanta un’esperienza maggiore rispetto all’ex centrocampista del Barcellona.