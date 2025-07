Inter, la clausola di Dumfries scade a fine luglio: il punto

Tutti i dettagli sulla clausola di Denzel Dumfries, difensore dell’Inter che potrebbe partire per 25 milioni di euro

La situazione contrattuale di Denzel Dumfries è un tema da in casa Inter, soprattutto alla luce della clausola da 25 milioni di euro che accompagna il suo rinnovo con i nerazzurri.

Il laterale olandese, infatti, era arrivato a un passo dalla scadenza del contratto, senza prendere una decisione definitiva sul rinnovo: tra settembre e ottobre 2024, la sua posizione si era fatta delicata, con il rischio concreto per l’Inter di perderlo a parametro zero.

Per evitare di arrivare a quel punto, la società nerazzurra è riuscita a trovare un accordo con il giocatore, rinnovando il contratto a 4 milioni di euro l’anno, ma inserendo quella clausola rescissoria da 25 milioni, un prezzo non particolarmente elevato ma necessario per proteggere il club da una perdita a titolo gratuito.

La clausola è attivabile entro la fine di luglio di quest’anno, una scadenza posticipata rispetto al consueto 15 luglio a causa del calendario condizionato dal Mondiale per Club. Dalla prossima stagione, invece, la finestra per esercitare la clausola tornerà a chiudersi regolarmente il 15 luglio.

Inter, la situazione contrattuale di Dumfries

Il Mondiale per Club cambia le carte in tavola in casa Inter: la clausola rescissoria che è presente nel contratto di Denzel Dumfries verrà prolungata fino alla fine del mese, proprio per la competizione in corso negli Stati Uniti D’America.

Il prezzo è di 25 milioni di euro, con i club che potranno attivare la clausola per assicurarsi il giocatore olandese.

In questa stagione, Dumfries è stato fondamentale per l’Inter: in campionato ha collezionato 7 gol e 2 assist in 29 presenze con i nerazzurri.