Il difensore belga del Genoa, De Winter, ha attirato l’attenzione dell’Inter, ma anche di tanti altri club di Premier

L’Inter si sta muovendo da tempo per cercare di progettare il prossimo calciomercato. Per la difesa, il club ha fatto un sondaggio per il difensore del Genoa Koni De Winter.

Un’operazione che è solo ai primi passi e che è ancora lontana dal poter prendere piede.

Sull’ex Juventus si sono mossi anche diversi club di Premier League, che hanno chiesto informazioni al club di Serie A.

Inizia a entrare nel vivo, dunque, l’estate dell’Inter, che vuole farsi trovare già pronta per il Mondiale per Club.

Inter, sondaggio per De Winter

Il nuovo nome per la difesa dell’Inter è quello di Koni Di Winter, ex Juventus oggi al Genoa. Il centrale difensivo belga classe 2002 ha trovato già 23 presenze questa stagione in campionato con la maglia rossoblù, oltre a una in Coppa Italia.

Tre le reti segnate dal difensore, che può ricoprire sia il ruolo di centrale di difesa che terzino destro. De Winter ha giocato inoltre in prestito all’Empoli oltre che in quasi tutte le giovanili bianconere e in Belgio. Giocatore che ha anche già esordito con la nazionale belga nel marzo del 2024.