L’Inter ha deciso: sarà Chivu il profilo sul quale punteranno per sostituire Simone Inzaghi dopo il no incassato per Cesc Fabregas

L’Inter ha avvisato il Parma di voler puntare su Cristian Chivu in panchina per la prossima stagione.

È questo la novità che si apprende nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, dopo il “no” incassato dai nerazzurri dal Como per Cesc Fabregas.

Marotta e la dirigenza punteranno dunque ora forte sull’allenatore del Parma, che in passato – da giocatore – ha vinto il triplete nell’Inter di Mourinho.

È diventato lui, dunque, il candidato principale per la panchina nerazzurra.

Inter, scelto Chivu per la panchina

Dopo metà stagione al Parma in Serie A, con cui ha centrato l’obiettivo salvezza, l’Inter ha deciso di concentrarsi sull’allenatore rumeno per la propria panchina.

Nerazzurri che stanno provando a finalizzare la trattativa, con l’ex giocatore che è scattato davanti a tutti nella corsa per diventare il sostituto di Simone Inzaghi.