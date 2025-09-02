Manuel Akanji è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato ufficiale
L’Inter rinforza la difesa. I nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo di Manuel Akanji dal Manchester City
Manuel Akanji è un nuovo giocatore dell’Inter. Con un comunicato sul proprio sito, i nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo del difensore svizzero.
Akanji si unisce alla formazione di Cristian Chivu dal Manchester City con la formula del prestito a 2 milioni e il diritto di riscatto fissato a 15 milioni.
Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter: “Serenità, calma e una forza tranquilla: con queste grandi qualità Manuel Akanji si presenta ai tifosi nerazzurri e si appresta a iniziare la sua avventura con l’Inter“.
“Benvenuto, Manuel!”, concludono gli azzurri dopo un lungo racconto della carriera del difensore.