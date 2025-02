L’allenatore del Torino ha presentato la gara contro il Bologna in conferenza stampa, parlando anche della situazione di Ilic

Per il Torino è tempo di preparare la 25ª giornata di Serie A, che la vedrà impegnata nella trasferta contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

La formazione allenata da Paolo Vanoli occupa attualmente l’undicesima posizione in classifica ed è alla ricerca di una continuità persa dall’inizio del campionato.

Alla vigilia della sfida, l’allenatore è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match delicato ma non solo.

Tanti gli argomenti trattati: dall’importanza della gara fino a un commento sul mercato. Passando per i nuovi arrivati fino alla situazione di Ivan Ilic, che è ancora al centro di una trattativa di mercato.

Torino, le parole di Vanoli in conferenza stampa su Ilic

L’allenatore granata ha iniziato la conferenza parlando del match: “Giocheremo contro una grande squadra che sta crescendo ancora di più. Con il mercato si è consolidata, ha battuto l’Atalanta in Coppa Italia e in Champions hanno detto la loro. Servirà una partita di atteggiamento e personalità“.

Vanoli ha poi parlato del mercato e di una situazione in particolare, quella legata a Ivan Ilic: “Il giocatore è rientrato a Torino sapendo che il mercato è ancora aperto. Da quello che so io c’è anche una trattativa ancora aperta. Ha superato l’infortunio e sta proseguendo con la riabilitazione. Se resterà a mercato chiuso, saremo pronti ad avere un valore aggiunto in rosa“.

