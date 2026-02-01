Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, ecco Holm | FOTO E VIDEO

Gianluca Di Marzio 1 Febbraio 2026
Holm-Juve-screen-interna
L’arrivo di Holm al J Medical

Il calciatore svedese è al JMedical per le visite mediche di rito

Giornata movimentata in casa Juventus. Dopo Boga è il turno di Emil Holm: lo svedese è arrivato al JMedical per svolgere le visite mediche di rito.

Si perfeziona così lo scambio con il Bologna: Joao Mario vestirà rossoblù in prestito secco. Per lo svedese è previsto un prestito con diritto di riscatto.