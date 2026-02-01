Juventus, ecco Holm | FOTO E VIDEO
Il calciatore svedese è al JMedical per le visite mediche di rito
Giornata movimentata in casa Juventus. Dopo Boga è il turno di Emil Holm: lo svedese è arrivato al JMedical per svolgere le visite mediche di rito.
.@juventus, Holm è arrivato al JMedical. @SkySport pic.twitter.com/gGXOu2FrK8
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 1, 2026
Si perfeziona così lo scambio con il Bologna: Joao Mario vestirà rossoblù in prestito secco. Per lo svedese è previsto un prestito con diritto di riscatto.