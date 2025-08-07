Questo sito contribuisce all'audience di

L’Hellas Verona pensa a Izzo per la difesa

Gianluca Di Marzio 8 Agosto 2025
Izzo, difensore del Monza (IMAGO)
Le ultime novità sul calciomercato in entrata dell’Hellas Verona

L’Hellas Verona sta pensando ad Armando Izzo per la difesa: il difensore è reduce dall’esperienza vissuta con la maglia del Monza.

Izzo è un giocatore molto esperto. Il classe 1992 ha vestito, nel corso della sua carriera, le maglie di Torino, Genoa, Avellino, Triestina e quella dell’U19 del Napoli.

Nella stagione 2024/25, il difensore centrale, ha giocato 33 partite tra Serie A e Coppa Italia.

Izzo – in tali circostanze – ha messo a segno un gol e ha fornito un assist.