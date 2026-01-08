Questo sito contribuisce all'audience di

Guendouzi in partenza da Ciampino: lo aspetta il Fenerbahce | FOTO E VIDEO

Giuseppe Vignola 8 Gennaio 2026
guendouzi-screen-ok-gdm-gpo-interna
Mattéo Guendouzi

Le ultime immagini in biancoceleste del centrocampista

Dopo più di 2 anni è terminata l’avventura di Mattéo Guendouzi con la maglia della Lazio.

Il giocatore francese, dopo aver giocato anche mercoledì 7 gennaio con i biancocelesti (nel pareggio interno per 2-2 contro la Fiorentina), è partito verso la Turchia.

Lì lo aspetta il Fenerbahçe, che lo ha strappato alla squadra di Serie A per 28 milioni di euro più 2 di bonus.

Queste, intanto, le immagini della partenza del giocatore da Ciampino. Calciatore che dopo aver salutato stadio e curva, ha lasciato così anche i tifosi della Lazio.

 

