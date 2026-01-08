Guendouzi in partenza da Ciampino: lo aspetta il Fenerbahce | FOTO E VIDEO
Le ultime immagini in biancoceleste del centrocampista
Dopo più di 2 anni è terminata l’avventura di Mattéo Guendouzi con la maglia della Lazio.
Il giocatore francese, dopo aver giocato anche mercoledì 7 gennaio con i biancocelesti (nel pareggio interno per 2-2 contro la Fiorentina), è partito verso la Turchia.
Lì lo aspetta il Fenerbahçe, che lo ha strappato alla squadra di Serie A per 28 milioni di euro più 2 di bonus.
Queste, intanto, le immagini della partenza del giocatore da Ciampino. Calciatore che dopo aver salutato stadio e curva, ha lasciato così anche i tifosi della Lazio.
