Il calciomercato riaprirà il 1° giugno, ma non per tutti: ecco perché

La FIFA aprirà di nuovo il calciomercato dal 1 al 10 giugno. Il motivo? Il Mondiale per Club.

C’è già una data per la sessione estiva di calciomercato 2025: è domenica 1° giugno. Una data inusuale, così come lo sarà la finestra di dieci giorni aperta dalla FIFA fino al 10 giugno.

Si tratta di un “mercato straordinario”, approvato all’unanimità dal Consiglio della FIFA lo scorso 3 ottobre. Il motivo? Il Mondiale per Club a 32 squadre che scatterà il 15 giugno a Miami.

Le squadre che parteciperanno alla nuova competizione Fifa potranno così rinforzare le proprie squadre prima della trasferta americana. Ma non solo, perché la finestra di mercato sarà aperta anche a tutte le altre squadre, non soltanto a quelle che voleranno negli Stati Uniti.

C’è, però, una condizione: le federazioni nazionali dovranno approvare la nuova regola. Se qualcuno non approverà la decisione della Fifa, allora i club di quella nazione non potranno fare acquisti.

Calciomercato giugno, la situazione in Italia

Il problema non sussisterà in Italia. Lo scorso 21 novembre, infatti, la Federcalcio ha accolto la richiesta fatta dalla Lega Serie A, seguendo le indicazioni della Fifa, e ha detto sì alla finestra di calciomercato dal 1 al 10 giugno.

Le squadre italiane, dunque, potranno tesserare in anticipo nuovi giocatori per la stagione sportiva 2025-2026. Su tutte le squadre coinvolte saranno Inter e Juventus che parteciperanno al Mondiale per Club.

Gianni Infantino al sorteggio del Mondiale per Club 2025

La situazione dei giocatori in scadenza

La nuova finestra di mercato, come già detto, è direttamente legata all’evento estivo. Il principale nodo resta legato ai giocatori in scadenza di contratto a giugno. La fine non ha concesso (finora) alcuna proroga dei contratti che scadranno il 30 giugno,

“Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste dei convocati – si legge nel comunicato della Fifa – poiché i contratti di alcuni giocatori scadranno a metà competizione, i club partecipanti potranno sostituire i giocatori durante un periodo ristretto in competizione, dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro un limite prestabilito e secondo specifiche limitazioni, tra cui il fatto che una finestra di registrazione “standard” deve essere aperta per il club in quel momento. Tuttavia, l’obiettivo è quello di incoraggiare i club e i giocatori in scadenza di contratto a trovare una soluzione adeguata per facilitare la partecipazione dei giocatori“.