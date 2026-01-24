Ufficiale il trasferimento dell’attaccante dal Verona al Napoli

Ora è ufficiale: Giovane è un nuovo giocatore del Napoli.

Ad annunciarlo, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che, come ormai d’abitudine, ha anticipato il comunicato ufficiale del club con un tweet sul suo profilo X: “Benvenuto Giovane!“.

Come raccontato in questi giorni di trattativa, è stato fondamentale il rapporto tra Napoli e Verona per chiudere l’affare. Operazione a titolo definitivo con un indennizzo basso e diversi bonus, per un totale di 20 milioni.

In questo modo, il Napoli rientra nei limiti imposti dal mercato dopo le partenze in prestito oneroso di Lucca e Noa Lang, con il risparmio sui relativi ingaggi.

Il saluto di Giovane al Verona

Dopo l’ufficialità, il brasiliano ha voluto ringraziare il Verona per i sei mesi trascorsi insieme con un post su Instagram: “Sono arrivato in Italia in punta di piedi, carico di sogni e aspettative. Verona mi ha accolto subito con amore, dandomi fiducia dentro e fuori dal campo. In pochi mesi l’Hellas e tutti i tifosi gialloblù mi sono entrati dentro il cuore, rendendomi un calciatore migliore e, soprattutto, una persona più matura.

Ho avuto la fortuna di incontrare lungo il mio percorso delle persone eccezionali che mi hanno trasmesso i valori più belli del calcio e della vita. Dico solo GRAZIE a chi mi ha accompagnato in questo viaggio. A chi mi ha dato l’opportunità di crescere. Voglio ringraziare il Presidente, il Direttore Sogliano, il mister, tutto lo staff, i compagni… sono onorato di aver lavorato con voi. Grazie di tutto Verona“.

Il comunicato del Napoli

Pochi minuti dopo il post di De Laurentiis, anche il Napoli ha dato conferma dell’operazione attraverso i propri canali: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall’Hellas Verona.

Nato il 24 novembre 2003, l’attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23. Benvenuto, Giovane!“.