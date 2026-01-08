L’Atalanta può stringere per Giovane del Verona
Giovane del Verona (imago)Dopo le uscite, l’Atalanta vuole stringere per arrivare a Giovane del Verona: la mossa per anticipare anche la Roma
Con Brescianini ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina e Maldini sempre in uscita (soprattutto in orbita Lazio ma non solo), l’Atalanta pensa ora alle entrate.
Il club sta provando infatti a stringere in queste ore per Giovane, attaccante del Verona.
La volontà è quella di anticipare anche un’eventuale mossa della Roma, che aveva mostrato interesse per il giocatore brasiliano.
Resterà da capire se i nerazzurri proverrano ad affondare il colpo per il classe 2003 già nella giornata di giovedì 8 gennaio. Le statistiche contano 18 presenze con 3 gol e 4 assist in questa prima parte di stagione per l’attaccante.