La lista dei migliori giocatori ancora svincolati sul mercato

Il calciomercato è concluso, ma non quello degli svincolati: diversi i nomi di spicco nella lista dei giocatori senza contratto

Chiuso un calciomercato, se ne fa un altro. Questo perché per tutte le squadre in giro per il mondo c’è ancora la possibilità di poter attingere dalla lista dei calciatori svincolati.

Si tratta di un ulteriore modo che i club hanno per rinforzare la propria rosa, andando a trovare nomi di spicco o affari interessanti.

D’altronde, sono diversi i contratti scaduti lo scorso giugno, che hanno lasciato alcuni calciatori “liberi” di poter firmare con un nuovo club.

Tra giocatori che hanno vinto tanti trofei nella loro carriera e altri che stanno iniziando a trovare nuove avventure per ripartire, ecco la lunga lista di tutti i calciatori rimasti senza contratto.

La lista degli svincolati

Con Sergio Ramos vicino all’approdo in Messico e Dele Alli che ha deciso di firmare con il Como, si sta assottigliando la lista di grandi campioni rimasti ancora senza contratto. Tutti gli altri che vi stiamo per elencare restano invece da tenere d’occhio anche al termine di questa sessione di calciomercato.

Questi i nomi più rilevanti presenti nella lunga carrellata: Alexandru Matan (Trequartista), Daniel Amartey (Difensore Centrale), Wissam Ben Yedder (Attaccante), Andrea Compagno (Attaccante), Juan Escobar (Difensore Centrale), Rafinha (Trequartista), Ryan Kent (Ala sinistra), Harold Preciado (Attaccante), Serge Aurier (Terzino Destro), Koffi Djidji (Difensore Centrale), Samuel Kalu (Ala Destra), Maxi Gomez (Attaccante).