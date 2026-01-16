Genoa, si va verso la risoluzione anticipata del contratto con Stanciu

Il Genoa va verso la risoluzione anticipata del contratto con Nicolae Stanciu: il giocatore può lasciare il club rossoblù

Nicolae Stanciu potrebbe terminare la sua esperienza in Italia. Si va infatti verso la risoluzione anticipata del contratto del centrocampista con il Genoa.

Dopo l’ultima esperienza con la maglia del Damac FC in Saudi Pro League, era rimasto svincolato dal club arabo e i rossoblù lo avevano acquistato a parametro zero in estate.

In questa prima parte di stagione il centrocampista ha giocato in tutto 7 gare tra campionato e Coppa Italia, segnando una rete contro il Vicenza.

La sua esperienza in rossoblù, dunque, potrebbe interrompersi in anticipo dopo pochi mesi.