Genoa-Inter, scambio di documenti per Carboni. Nei prossimi giorni le visite

Valentin Carboni è sempre più vicino alla maglia del Genoa. I rossoblù sono allo scambio di documenti per l’argentino, poi le visite

Valentin Carboni si prepara per la sua nuova avventura al Genoa. I rossoblù e l’Inter sono allo scambio dei documenti per il trasferimento in Liguria del giovane argentino.

Domani o nei giorni subito successivi il classe 2005 svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club. Il giocatore rientrerà prima dalle vacanze per mettersi a disposizione dell’allenatore rossoblù Patrick Vieira.

Il trasferimento di Carboni al Genoa è stato confermato nelle scorse ore dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta. Il numero uno nerazzurro ha dichiarato che il club rossoblù può essere la squadra giusta dove far crescere il pupillo di Buenos Aires.

Carboni è tornato a giocare da pochi mesi. Il talento argentino, infatti, ha subito la rottura del legamento crociato a ottobre del 2024. Dopo un lungo recupero, il classe 2005 è sceso in campo nel Mondiale per Club con l’Inter raccogliendo 3 presenze e 1 gol.