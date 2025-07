Genoa, idea Facundo Gonzalez per la difesa: le ultime

Il Genoa pensa a Facundo Gonzalez: il classe 2003 uruguaiano è una nuova idea del club rossoblù per rinforzare la difesa

Prosegue il mercato in casa Genoa. I rossoblù stanno pensando a Facundo González come nuovo nome per rinforzare la difesa.

L’uruguaiano classe 2003 è rientrato alla Juventus dopo il prestito al Feyenoord dell’ultima stagione. In Olanda ha giocato 10 partite tra campionato e coppe.

Facundo González ha già giocato in Italia, sempre in prestito dalla Juventus, con la maglia della Sampdoria nella stagione 2023/24.

Nel frattempo, il Genoa ha ufficializzato diversi rinnovi, da Siegrist a Matturro, passato in prestito al Levante, fino a Sommariva.