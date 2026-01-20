Questo sito contribuisce all'audience di

Genoa, si avanza per Cásseres dal Tolosa

Gianluca Di Marzio 20 Gennaio 2026
Il centrocampista del Tolosa, Cristian Casseres (IMAGO)
Va avanti la trattativa tra i rossoblù e la squadra francese per sbloccare il passaggio immediato del centrocampista venezuelano

Il Genoa prosegue la trattativa con il Tolosa per Cristian Cásseres. Contatti anche in queste ore.

Nei giorni passati i rossoblù attendevano una risposta dal Tolosa sulla cessione del centrocampista classe 2000.

Nel campionato di Ligue 1 in corso, Casseres ha disputato 17 partite, di cui 15 da titolare. In gol 1 volta, contro il Nizza nella diciottesima giornata di campionato.