Genoa, iniziate le visite mediche di Justin Bijlow | FOTO E VIDEO

Marco Bovicelli 19 Gennaio 2026
Il nuovo portiere del Genoa, Justin Bijlow
Justin Bijlow

Justin Bijlow ha iniziato le visite mediche con il Genoa: il club rossoblù ha chiuso per il suo arrivo con un blitz nelle ultime ore

Il Genoa accoglie il suo nuovo portiere: Justin Bijlow ha iniziato le visite mediche con il club rossoblù in questi minuti.

Come vi abbiamo raccontato, il giocatore arriva a titolo definitivo con un piccolo indennizzo: era in scadenza di contratto con il Feyenoord.

Bijlow, dunque, è pronto per la sua nuova avventura in Italia dopo essere cresciuto con la maglia del club olandese fin dalle giovanili.

Di seguito le immagini del suo arrivo per le visite mediche.

Genoa, l’arrivo di Bijlow per le visite mediche

 

