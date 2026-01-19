Blitz Genoa: in arrivo il portiere del Feyenoord Justin Bijlow
Blitz di mercato del Genoa: è in arrivo per il club rossoblù il portiere Justin Bijlow, che era in scadenza di contratto con il Feyenoord
Blitz di mercato del Genoa, che si prepara ad accogliere il portiere Justin Bijlow.
Il classe 1998 arriverà a titolo definitivo con un piccolo indennizzo: era in scadenza di contratto con il Feyenoord.
Nelle prossime ore il portiere effettuerà le visite mediche con il club rossoblù.
Bijlow ha vestito la maglia del Feyenoord fin dalle giovanili, giocando oltre 150 partite con la prima squadra.