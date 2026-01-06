Bento-Genoa, il giocatore preferisce l’Italia al West Ham: il punto
Il portiere dell’Al-Nassr Bento preferisce il Genoa al West Ham: il brasiliano spingerà per arrivare in Italia
Arrivano novità riguardo Bento, portiere brasiliano dell’Al-Nassr per il quale si è mosso il Genoa.
Il giocatore sta spingendo per arrivare in Italia, destinazione preferita rispetto all’Inghilterra e al West Ham.
Il club inglese è infatti l’altra squadra che ha presentato un’offerta per il giocatore, uguale a quella dei rossoblù.
Si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato sui 5 milioni di euro. Nella giornata di martedì 6 gennaio il giocatore parlerà con il club saudita, ribadendo la sua volontà di arrivare in Italia che rappresenta per lui una vetrina migliore fino a giugno per poter andare ai prossimi Mondiali.