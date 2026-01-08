Genoa, si avvicina sempre di più Bento dell’Al-Nassr
Il portiere dell’Al-Nassr Bento è sempre più vicino a vestire la maglia del Genoa: si aspetta una risposta in giornata
Si avvicina sempre di più il momento in cui Bento potrà diventare un nuovo portiere a disposizione per il Genoa.
In tutta la trattativa che vi abbiamo raccontato in questi giorni, la volontà del brasiliano è sempre stata decisiva.
Il giocatore sta infatti spingendo l’Al-Nassr, formazione che detiene il suo cartellino, ad accettare l’offerta arrivata dal club rossoblù. Quella del campionato italiano è considerata dal calciatore la perfetta vetrina per mettersi in mostra in vista del prossimo Mondiale di calcio.
Bento intanto è stato convocato dalla sua squadra per la gara contro l’Al-Qadsiah. Ma la sensazione è che l’ok potrebbe arrivare già nella giornata di giovedì 8 gennaio. Il Genoa aspetta: o con la conferma dell’offerta inviata due giorni fa, o con una proposta da parte del club saudita di aumento del contributo al salario del giocatore .