Genoa, continua il pressing di Bento per avere l’ok al trasferimento dall’Al-Nassr
Bento, portiere brasiliano dell’Al-Nassr, continua il suo pressing per convincere il club ad accettare la proposta del Genoa: la situazione
Come vi stiamo raccontando in queste ore, Bento è deciso a voler sposare la causa Genoa.
Sta proseguendo infatti il pressing del portiere brasiliano nei confronti dell’Al-Nassr, suo club di appartenenza.
Il giocatore reputa la squadra di De Rossi come la vetrina ideale per mettersi in mostra in vista dei prossimi Mondiali ed è una pista ben più voluta rispetto a quella che porta al West Ham, altra squadra che si è mossa per il calciatore.
C’è comunque fiducia per avere l’ok definitivo entro la giornata di giovedì 8 gennaio.