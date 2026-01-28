Genoa, confermate le visite mediche di Amorim in giornata
Il Genoa si prepara ad accogliere Alexsandro Amorim: il centrocampista, in arrivo dall’Alverca, svolgerà le visite mediche nel pomeriggio
Alexsandro Amorim è pronto per diventare un nuovo giocatore del Genoa. Come raccontato nella serata di ieri – 27 gennaio – il club rossoblù ha trovato l’accordo con l’Alverca per il centrocampista classe 2005.
È stato decisivo il blitz in Portogallo del ds Diego Lopez, che ha chiuso la trattativa dopo 48 ore. Amorim svolgerà le visite mediche nel pomeriggio, come anticipato.
Il centrocampista si trasferisce per 8 milioni di euro più 2 di bonus: si tratta della cessione più cara della storia dell’Alverca.
Amorim ha giocato fin qui 21 partite tra campionato e coppe, segnando in tutto due reti.