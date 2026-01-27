Genoa-Amorim, nuovi incontri con l’Alverca per chiudere la trattativa: aumenta la fiducia

Il ds rossoblù Lopez è ancora in Portogallo per chiudere la trattativa con l’Alverca per Amorim. Aumenta la fiducia

Il Genoa prosegue i contatti con l’Alverca per cercare di chiudere la trattativa per Amorim. Il ds rossoblù Lopez è in Portogallo e ha avuto nuovi incontri con il club. La fiducia dei rossoblù è aumentata. Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri la formazione allenata da De Rossi ha avviato i primi contatti per il centrocampista classe 2005.

Amorim è uno dei giocatori più promettenti del campionato portoghese. In questa prima parte di stagione, il brasiliano ha collezionato 21 presenze e 2 reti tra campionato e coppe.

Il Genoa, dopo esseri rinforzato con gli arrivi di Bijlow, Zatterstrom e Baldanzi, vuole regalare a De Rossi una pedina di qualità a centrocampo.