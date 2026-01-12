Genoa, l’Al-Nassr ha bloccato la partenza di Bento

Colpo di scena nella trattativa tra Al-Nassr e Genoa per il portiere brasiliano Bento: la situazione dopo la sconfitta del club arabo

L’Al-Nassr ha deciso di non far partire più Bento, portiere che era atteso a Genova nelle prossime ore.

Dopo la sconfitta subita dal club nel big match contro l’Al-Hilal di Inzaghi, c’è stato un capovolgimento nella trattativa.

Questo perché il secondo portiere della squadra, Nawaf Al-Aqidi, è stato espulso per condotta violenta nel corso della gara e rischia ora almeno due giornate di squalifica.

Con il terzo portiere fermo per infortunio, l’Al-Nassr ha deciso di prendersi almeno altre due-tre gare di tempo per non restare scoperto. Sarà da capire la conseguente decisione del Genoa, tra l’attesa e la ricerca di nuovi profili.