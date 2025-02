Termina il mercato di gennaio 2025: gli acquisti più cari della sessione.

Con la mezzanotte del 3 febbraio, termina l’edizione 2025 del calciomercato di gennaio: la Serie A ha vissuto delle ultime ore concitate, con molti acquisti in entrata e in uscita.

Dal Milan che trova cinque nuovi volti al Napoli che deve salutare un simbolo come Kvicha Kvarstskhelia: il calcio italiano ha visto molte squadre cambiare volto.

Non solo l’Italia: anche i club di tutta Europa, spinti dalla necessità di rafforzare le proprie rose in vista della seconda metà della stagione, non hanno esitato a ridisegnare gli equilibri nei principali campionati.

Dagli attaccanti pronti a cambiare il volto delle rispettive squadre, ai difensori pagati a peso d’oro per blindare le retroguardie, passando per i centrocampisti che promettono di fare la differenza: ecco la classifica dei dieci acquisti più costosi del mercato invernale 2025, tra affari clamorosi e scommesse destinate a far discutere.

I dieci acquisti più costosi del mercato di gennaio 2025

Occupa la decima casella l’unico colpo che arriva dalla Serie A: il Milan cambia volto in attacco, puntando su Santiago Gimenez del Feyenoord. I rossoneri hanno salutato Alvaro Morata, partito in direzione Galatasaray, per poi puntare sul centravanti messicano. 32 milioni di euro spesi dal Milan, che ora potrà contare sulla stazza di Gimenez per il proprio attacco. Nona posizione per lo Zenit, che soffia alla Fiorentina Luiz Henrique, giovane attaccante brasiliano in arrivo dal Botafogo per 30 milioni di euro.

Ottava e settima posizione per due colpi del Manchester City: il club allenato da Pep Guardiola ha deciso di investire nel reparto difensivo. Vitor Reis è il primo, ancora una volta dal campionato brasiliano, con 37 milioni di euro spesi dai Citizens per assicurarsi le sue prestazioni. Subito davanti a lui si trova Abdukodir Khusanov, classe 2004 uzbeko prelevato dal Lens per 40 milioni.

Il calcio arabo non si ferma, con Galeno che passa al Porto all’Al-Ahli per 50 milioni di euro. Il trasferimento del giocatore brasiliano occupa la quinta posizione a pari merito con Xavi Simons del RB Lipsia, riscattato dai tedeschi per la medesima cifra. Quarto posto ancora per il Manchester City, che nell’ultimo giorno di mercato chiude per Nico Gonzalez del Porto, spendendo la cifra di 60 milioni di euro.

Il podio

Entrando nel podio, al gradino più basso un vecchio volto della Serie A. Kvicha Kvaratskhelia ha salutato il Napoli, approdando sotto la Torre Eiffel per 70 milioni di euro. Il PSG ha deciso di puntare sul georgiano per l’attacco di Luis Enrique. Ancora il Manchester City, che si prende la medaglia d’argento: il grande crack della Bundesliga in questa stagione cambia casacca. Omar Marmoush ha deciso di accettare la sfida Premier League, con i Citizens che hanno investito 75 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. In cima alla classifica torna il calcio arabo: John Duran, attaccante classe 2003, sceglie l’As-Nassr di Cristiano Ronaldo, con il club gialloblù che spende 77 milioni di euro per il colombiano.