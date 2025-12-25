I regali che attendono gli allenatori sul mercato 2026

Desideri e obiettivi nella letterina di Natale per rinforzare le rose: gli allenatori aspettano con fiducia il mercato 2026

A Natale è tempo di regali e anche il mondo del calcio non fa eccezione. In attesa dell’inizio del mercato (2 gennaio 2026), gli allenatori di Serie A hanno già scritto obiettivi e desideri nella classica letterina di Natale.

I direttori sportivi sono già al lavoro per accontentarli e provare a raggiungere i nomi prefissati. Sorride Massimiliano Allegri, che ha già scartato il primo regalo: sotto l’albero c’è già Niclas Füllkrug. Il tedesco ha appena firmato e sarà presto il nuovo attaccante rossonero (Clicca qui per i dettagli e le cifre dell’operazione).

L’ormai ex West Ham non è l’unico rinforzo richiesto. Ma rimanendo sempre in alta classifica, anche Cristian Chivu e Antonio Conte aspettano rinforzi.

Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, freschi del big match giocato all’Allianz Stadium nell’ultima giornata, aspettano fiduciosi. Per non parlare del fondo della classifica, con tanti allenatori che hanno bisogno di rinforzi per provare a raggiungere la salvezza. Insomma, Babbo Natale è avvisato.

I regali del calciomercato 2026

Non solo Niclas Füllkrug: il Milan ha bisogno anche di un nuovo difensore. Massimiliano Allegri vuole così trovarlo sotto l’Albero di Natale, per continuare a lottare con Napoli e Inter per la vittoria dello scudetto. Da Federico Gatti a Skriniar e Dier: i nomi sul tavolo sono tanti. Chissà se uno di loro sarà presto a disposizione dell’allenatore rossonero.

Da un lato all’altro dei Navigli, anche Cristian Chivu aspetta rinforzi. Visti i tempi lunghi per Denzel Dunfries, l’allenatore dell’Inter ha chiesto un nuovo laterale destro. Chi sarà il regalo da scartare sotto l’albero? Anche in questo caso i nomi sono diversi, con Moris Valinčić che piace tanto. Anche un ex Inter aspetta il mercato con ansia. Dopo aver conquistato la terza Supercoppa Italiana della storia del Napoli, Antonio Conte sta lavorando per vincere il secondo scudetto di fila. Complici le tante defezioni legate agli infortuni, l’allenatore azzurro si aspetta qualche regalo, soprattutto in mezzo al campo e sugli esterni offensivi.

Qualche gradino più sotto troviamo Roma e Juventus. Gian Piero Gasperini ha chiesto rinforzi soprattutto in attacco, con una nuova prima punta da scartare sotto l’albero. Il preferito rimane Joshua Zirkzee, ma i nomi non mancano e la lista comprende anche Lorenzo Lucca e Beto. Anche Luciano Spalletti si aspetta regali da scartare, soprattutto un centrocampista. Il primo nome è Davide Frattesi, in uscita dall’Inter e col quale ha già lavorato in Nazionale. La palla passerà all’ormai prossimo direttore sportivo, Marco Ottolini, che proverà ad accontentarlo.

Anche in fondo alla classifica ci sono diverse squadre che aspettano con ansia il mercato 2026. Tra tutte c’è la Fiorentina. In attesa del via libero definitivo, toccherà poi a Fabio Paratici lavorare sul mercato e sistemare la rosa. Il Genoa punta al ritorno di Mattia Perin per blindare la porta. Cagliari e Cremonese si sfidano per Luca Marianucci del Napoli. Insomma, gli allenatori di Serie A si aspettano regali. Toccherà ai direttori sportivi e alle proprietà accontentarli.