Ufficialmente la possibilità di depositare i contratti è entro lo scoccare del primo minuto dopo le 20: la curiosità sulla chiusura del calciomercato

Sembrava essere del Palermo il “record” per l’ultimo contratto depositato di questa sessione di calciomercato invernale 2025-2026, arrivato alle 19:59 e 57” con Rui Modesto. Invece, c’è chi ha “fatto meglio”.

Parliamo dell’Avellino, che ha chiuso le pratiche burocratiche del nuovo arrivo Luca Pandolfi alle 20:00 e 50′‘. Ma perché l’operazione è da ritenersi valida?

Ufficialmente, il calciomercato chiude le proprie porte alle 20:00, permettendo però di depositare i contratti fino allo scoccare del nuovo minuto.

Questo perché un minuto qualsiasi inizia al secondo 00 e termina al secondo 59. Finché non scatta il secondo 00 del minuto successivo, rimaniamo all’interno dello stesso blocco temporale. Ed ecco che il tutto è spiegato.

Calciomercato, la chiusura ufficiale

Tutta la vicenda diventa ancora più chiara tornando a un altro precedente che risale al settembre del 2014. In quell’occasione, il Palermo era in trattativa con il Bari per l’arrivo dell’attaccante Joao Silva. La documentazione per la cessione del portoghese era stata presentata dal club biancorosso alle 23:00 e 33” (al tempo la chiusura era posticipata rispetto a oggi).

Per soli 33 secondi di ritardo, l’operazione in un primo momento non era stata considerata legale. Poi, dopo il reclamo presentato dai rosanero, la commissione federale aveva dato loro ragione, ritenendo validi tutti i trasferimenti conclusi entro le 23:00 e 59″, ovvero tutti quelli che arrivano prima dello scoccare delle 23:01. Stesso discorso valido ai giorni nostri ma riportato alle 20:01, orario scelto per le ultime sessioni di calciomercato in Serie A.