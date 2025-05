La Roma vede in Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo: è partito il conto alla rovescia

Prosegue sempre più spedita l’operazione che potrebbe portare Gian Piero Gasperini a iniziare una nuova avventura sulla panchina della Roma, dopo l’addio di Claudio Ranieri.

L’allenatore dell’Atalanta è ormai mentalizzato, pronto a cominciare un nuovo percorso professionale. Non prima di aver formalizzato la sua uscita.

La Roma lo considera l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo, affascinata dai risultati ottenuti negli anni e dalla capacità di costruire valore, lavorando sia con giovani che con rose profondamente rinnovate tra cessioni e nuovi innesti. Il club è convinto che le sue qualità siano ideali per un progetto ambizioso e sostenibile, come dimostrato proprio a Bergamo.

Fondamentale nei continui contatti tra Gasperini e la proprietà Friedkin, il tema legato al mercato.

Roma, conto alla rovescia per Gasperini dall’Atalanta

Come detto, fondamentale per la fumata bianca sarà il tema mercato. L’allenatore nerazzurro si aspetta coinvolgimento, visione condivisa e soprattutto garanzie per poter lavorare al meglio.

Questo punto è considerato cruciale da entrambe le parti, in vista della possibile firma che segnerebbe l’inizio di un nuovo percorso in giallorosso, nonché per l’allenatore che ha passato nove stagioni a Bergamo.