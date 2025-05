Atalanta, Gasperini incontra la dirigenza per decidere il futuro

Tra futuro e un possibile rinnovo: le ultime in casa Atalanta

Quale sarà il futuro di Gasperini sulla panchina dell’Atalanta? Nelle prossime ore tutto verrà definito.

Questa mattina (martedì 27 maggio), infatti, l’allenatore è arrivato al centro sportivo di Zingonia per discutere con tutta la dirigenza riguardo ai piani per la prossima stagione.

Con la famiglia Percassi e il ds Amico si parlerà di futuro e di un eventuale rinnovo: dunque, un incontro chiave per capire le intenzioni di Gasperini, della società e del club.

Proprio al termine di Atalanta-Parma, match valido per la 38esima giornata di Serie A, Gasperini aveva così parlato di un possibile incontro: “Dobbiamo confrontarci con la società, io ho la sensazione che molti giocatori potrebbero salutare e non sono in grado di garantire gli stessi risultati. Mi dispiace per la prima volta dover abbassare l’asticella ma andrà fatto un confronto con la società”.