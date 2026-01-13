Galatasary, interesse per Fofana del Milan
Il Galatasary e i club turchi continuano a cercare in Italia rinforzi: la situazione legata a Fofana del Milan
Il Galatasary ha mostrato interesse per Youssouf Fofana, centrocampista del Milan.
Dopo l’arrivo di Guendouzi al Fenerbahce dalla Lazio, i club turchi stanno dimostrando grande attenzione verso il campionato italiano.
Il vice presidente del club, secondo quanto riportato da Valentina Mariani di Sky Sport, è atteso a Milano nelle prossime ore.
Resterà da capire se arriveranno novità sulla trattativa che coinvolge il classe 1999, che in questa stagione è sceso in campo 20 volte tra tutte le competizioni.