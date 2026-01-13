Questo sito contribuisce all'audience di

Galatasary, interesse per Fofana del Milan

Gianluca Di Marzio 13 Gennaio 2026
Youssouf Fofana, Milan (Imago)
Il Galatasary e i club turchi continuano a cercare in Italia rinforzi: la situazione legata a Fofana del Milan

Il Galatasary ha mostrato interesse per Youssouf Fofana, centrocampista del Milan.

Dopo l’arrivo di Guendouzi al Fenerbahce dalla Lazio, i club turchi stanno dimostrando grande attenzione verso il campionato italiano.

Il vice presidente del club, secondo quanto riportato da Valentina Mariani di Sky Sport, è atteso a Milano nelle prossime ore.

Resterà da capire se arriveranno novità sulla trattativa che coinvolge il classe 1999, che in questa stagione è sceso in campo 20 volte tra tutte le competizioni.