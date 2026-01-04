Il Galatasaray fa sul serio per Frattesi: pronti 35 milioni per il centrocampista dell’Inter
Il Galatasaray ha messo nel proprio mirino Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter: i turchi sono pronti a investire fino a 35 milioni di euro
La Turchia ha messo di nuovo gli occhi sulla Serie A. In particolare il Galatasaray, che vuole provare ad arrivare a Davide Frattesi dell’Inter.
Il club turco ha pronti 35 milioni di euro da investire per arrivare al giocatore.
Si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto, condizione che piace ai nerazzurri che vogliono cedere il giocatore con certezza e non in base al raggiungimento di determinate condizioni.
L’ex Sassuolo non ha chiuso alla destinazione e si attenderanno aggiornamenti nelle prossime ore.