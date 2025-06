Il calciatore piace in Inghilterra: la situazione

Il Fulham è su Taremi dell’Inter.

Nel corso dell’ultima stagione l’attaccante dei neroazzurri ha collezionato 2 gol e 8 assist in 41 presenze.

Nelle ultime ore anche il Besiktas era uscito allo scoperto per il calciatore.

Il classe ’92 in questi giorni non è con la squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, essendo rimasto bloccato in Iran a causa della guerra.