Napoli, Frattesi rimane la prima scelta. Per l’esterno piace Noa Lang del PSV

Dal centrocampo ai nomi per l’attacco, passando per le visite mediche di De Bruyne: tutte le novità in casa Napoli

Dopo la vittoria del quarto scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, il Napoli inizia a programmare la prossima stagione.

Con l’obiettivo di rinforzare quanto più possibile la rosa, il club pensa a nuovi nomi per il centrocampo. Frattesi rimane sempre la prima scelta.

Non solo Paixao. Sempre dall’Olanda, per l’esterno, piace Noa Lang del PSV.

Per quanto riguarda l’attacco sono stati effettuati nuovi contatti per Bonny del Parma.

De Bruyne-Napoli: visite mediche dopo la sosta nazionale

Manca sempre meno per vedere De Bruyne a Napoli. In attesa di definire i documenti e le verifiche del caso tra le due parti, il calciatore sarà pronto a iniziare la nuova avventura dopo la sosta nazionale (dal 10 giugno in poi).

Le visite mediche, infatti, sono confermate dopo gli impegni con la maglia del Belgio.