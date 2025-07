Inter, l’Atletico Madrid insiste per Frattesi: la situazione

L’Atletico Madrid vuole Davide Frattesi dell’Inter: da capire se i nerazzurri apriranno definitivamente alla cessione

Dopo aver chiuso per Ruggeri dell’Atalanta, l’Atletico Madrid si è affacciato ancora una volta in Italia.

Questa volta nel mirino c’è Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che il club spagnolo vuole fortemente.

I nerazzurri all’inizio avrebbero voluto inserire nella trattativa Giuliano Simeone, ricevendo però un “no” come risposta.

Da capire ora quindi se si tratterà su basi economiche, con l’Inter che deve valutare se aprire o meno alla cessione del proprio giocatore.

L’Atletico Madrid su Frattesi dell’Inter

Prima l’interessamento per Theo Hernandez del Milan, con l’operazione che non è stata portata a termine. Poi quello che ha portato poi alla chiusura per Matteo Ruggeri dell’Atalanta per una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

Con gli occhi di nuovo in Serie A, l’Atletico Madrid vuole ora fortemente Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter.