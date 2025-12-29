Fioretina, interesse per Lazar Samardžić dell’Atalanta
Inizia a muoversi il mercato della Fiorentina: dall’Atalanta piacciono a centrocampo Brescianini ma anche Samardžić
La Fiorentina ha iniziato a studiare le prime mosse di mercato da attuare nel mese di gennaio per cercare di risollevare la propria posizione in classifica, l’ultima con 9 punti.
Tra i profili sondati dai viola c’è quello di Lazar Samardžić, centrocampista di proprietà dell’Atalanta, per il quale il club si è mosso.
Il serbo non è il solo visto che la società di Commisso ha chiesto informazioni anche per un altro centrocampista dei nerazzurri, Marco Brescianini.
È chiaro che l’intenzione della Fiorentina sia quella di regalare almeno un centrocampista in più a Paolo Vanoli, oggi allenatore della squadra.