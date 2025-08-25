Fiorentina, visite mediche per Piccoli | FOTO e VIDEO
La Fiorentina accoglie Roberto Piccoli: visite mediche per l’attaccante, che diventerà l’acquisto più caro nella storia del club
Lunedì 25 agosto è la giornata delle visite mediche di Roberto Piccoli con la Fiorentina.
L’attaccante italiano è arrivato in città, pronto poi per firmare il suo contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore viola.
Operazione, quella tra Fiorentina e Cagliari, che si è chiusa per più di 27 milioni di euro bonus inclusi. Si tratta di un nuovo record per la squadra di Commisso.
La volontà del giocatore e delle parti coinvolte è quella di far trovare al giocatore un ambiente dove affermarsi definitivamente, cercando così anche di entrare in pianta stabile nel giro della nazionale italiana.