Fiorentina, visite mediche per Piccoli | FOTO e VIDEO

Redazione 25 Agosto 2025
Piccoli alle visite mediche con la Fiorentina (Credits: Radio Bruno)
La Fiorentina accoglie Roberto Piccoli: visite mediche per l’attaccante, che diventerà l’acquisto più caro nella storia del club

Lunedì 25 agosto è la giornata delle visite mediche di Roberto Piccoli con la Fiorentina.

L’attaccante italiano è arrivato in città, pronto poi per firmare il suo contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore viola.

 

Operazione, quella tra Fiorentina e Cagliari, che si è chiusa per più di 27 milioni di euro bonus inclusi. Si tratta di un nuovo record per la squadra di Commisso.

La volontà del giocatore e delle parti coinvolte è quella di far trovare al giocatore un ambiente dove affermarsi definitivamente, cercando così anche di entrare in pianta stabile nel giro della nazionale italiana.