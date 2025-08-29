Fiorentina, Nicolussi Caviglia atteso oggi in città: le cifre dell’operazione
Fiorentina e Venezia hanno trovato l’accordo per Nicolussi Caviglia: l’italiano è atteso a Firenze in giornata
Dopo l’incontro positivo avuto tra Fiorentina e Venezia nelle scorse ore, Nicolussi Caviglia è partito verso Firenze.
Il classe 2000 è atteso in città in giornata (venerdì 29 agosto), dove inizierà la sua nuova avventura con i viola.
Operazione in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato per 7 milioni di euro.
Il giocatore è considerato un “profilo valido in un ruolo di interesse per il club“, aveva dichiarato giovedì 28 agosto il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari.