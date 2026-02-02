Fiorentina, tentativo per Kosta Nedeljkovic. Resiste Zappa

La Fiorentina ha fatto un tentativo per Kosta Nedeljkovic del Lipsia. Resiste Zappa del Cagliari

La Fiorentina lavora per un nuovo terzino. Il club viola ha fatto un tentativo per Kosta Nedeljkovic del Lipsia. In questa prima parte di stagione, il serbo ha totalizzato 6 presenze tra Bundesliga e DFB Pokal. Il classe 2005 è in Germania in prestito dall’Aston Villa.

In casa viola resiste il profilo di Zappa del Cagliari. Sempre in difesa, la squadra allenata da Paolo Vanoli si prepara ad accogliere Daniele Rugani dalla Juventus. Il difensore svolgerà le visite mediche nella giornata di oggi, 2 febbraio.