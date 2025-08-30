Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, previsto in giornata lo scambio di documenti per Lamptey

Gianluca Di Marzio 30 Agosto 2025
Lamptey con la maglia del Brighton (Imago)
La Fiorentina sta per chiudere anche per l’arrivo di Tariq Lamptey, difensore del Brighton: in giornata lo scambio dei documenti

Nella giornata di sabato 30 agosto, è previsto lo scambio dei documenti tra Fiorentina e Brighton per Tariq Lamptey.

Il difensore si prepara dunque a diventare un nuovo giocatore a disposizione di Stefano Pioli.

Terzino di nazionalità ghanese, Lamptey predilige occupare la corsia destra. Quella che vede Dodo essere il titolare dei viola.

Il difensore è cresciuto nelle giovanili del Chelsea per poi arrivare nell’ex club allenato da Roberto De Zerbi nel gennaio del 2020.

 