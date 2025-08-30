Fiorentina, previsto in giornata lo scambio di documenti per Lamptey
La Fiorentina sta per chiudere anche per l’arrivo di Tariq Lamptey, difensore del Brighton: in giornata lo scambio dei documenti
Nella giornata di sabato 30 agosto, è previsto lo scambio dei documenti tra Fiorentina e Brighton per Tariq Lamptey.
Il difensore si prepara dunque a diventare un nuovo giocatore a disposizione di Stefano Pioli.
Terzino di nazionalità ghanese, Lamptey predilige occupare la corsia destra. Quella che vede Dodo essere il titolare dei viola.
Il difensore è cresciuto nelle giovanili del Chelsea per poi arrivare nell’ex club allenato da Roberto De Zerbi nel gennaio del 2020.