La Fiorentina ha comunicato sui propri canali il rinnovo di contratto di Moise Kean fino al 30 giugno 2029: è ufficiale

Come anticipato nelle scorse ore, è ora ufficiale il rinnovo di contratto di Moise Kean con la Fiorentina.

L’attaccante italiano ha firmato per un nuovo contratto che durerà fino al 30 giugno del 2029.

“Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze“, ha commentato il presidente Rocco Commisso nel comunicato.

Di seguito anche le parole dell’ex Juventus: “Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata“.

Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Kean: le cifre

Il rinnovo ha portato a un congruo aumento economico per il giocatore, intorno ai 4,7/4,8 milioni di euro annui. La clausola rescissoria è stata alzata a 62 milioni di euro per la finestra che va dall’1 al 15 luglio, valida in Italia e per l’estero.

Grande sforzo economico dunque da parte del club viola, che vuole continuare a puntare sul proprio attaccante.