La Fiorentina sta pensando a riportare in Italia l’ex Napoli Hamed Junior Traoré, reduce dall’esperienza reduce dall’esperienza all’Auxerre: gli aggiornamenti

La Fiorentina ha messo gli occhi su un ex giocatore della nostra Serie A: si tratta di Hamed Junior Traoré.

Il giocatore ha vestito in Italia le maglie di Empoli, Sassuolo e Napoli, oltre a quella del Bournemouth in Premier League (proprietario del cartellino).

Di origine ivoriana, ha passato la scorsa stagione in prestito in Francia, all’Auxerre.

I viola seguono il calciatore classe 2000 dai tempi dell’Empoli, club con il quale è cresciuto fin dalle giovanili.

Fiorentina, occhi su Traoré

Il giocatore di proprietà del Bournemouth viene dall’esperienza in Francia con l’Auxerre, con il quale ha trovato 26 presenze, 10 gol e 2 assist.

L’attacante vanta anche 149 presenze in Serie A, divise tra Napoli, Sassuolo ed Empoli. Partite in cui è riusciuto a trovare anche 18 volte la via della rete e 13 assistenze.