Fiorentina-Harrison, ai dettagli finali la trattativa per l’esterno del Leeds
Ai dettagli la trattativa tra Fiorentina e Leeds per l’attaccante inglese Jack Harrison: gli ultimi aggiornamenti
Come raccontato nella giornata di lunedì 12 gennaio, la Fiorentina è vicina a chiudere il terzo colpo di questa sessione di calciomercato.
Dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini, i viola sono pronti ad accogliere anche Jack Harrison, attaccante inglese del Leeds.
Il club sta definendo con la società inglese gli ultimi dettagli, con l’accordo di massima che è già stato raggiunto.